



Эрдоган об угрозе госпереворота: мы прекрасно знаем "кукловодов"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал информацию о подготовке госпереворота в стране.



Соответствующее заявление он сделал на заседании своей партии.



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По словам Эрдогана, турецкие власти прекрасно знают "кукловодов и тех, кто ведет игру".



Как сообщалось ранее, президент Турции посреди ночи провел экстренное совещание по поводу угрозы госпереворота. Главная прокуратура Анкары начала расследование.