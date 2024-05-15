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Эрдоган об угрозе госпереворота: мы прекрасно знаем "кукловодов"
15.05.2024 12:30 Алина Груднева

Эрдоган об угрозе госпереворота: мы прекрасно знаем "кукловодов"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал информацию о подготовке госпереворота в стране.

Соответствующее заявление он сделал на заседании своей партии.

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По словам Эрдогана, турецкие власти прекрасно знают "кукловодов и тех, кто ведет игру".

Как сообщалось ранее, президент Турции посреди ночи провел экстренное совещание по поводу угрозы госпереворота. Главная прокуратура Анкары начала расследование.

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