Эрдоган об угрозе госпереворота: мы прекрасно знаем "кукловодов"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал информацию о подготовке госпереворота в стране.
Соответствующее заявление он сделал на заседании своей партии.
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По словам Эрдогана, турецкие власти прекрасно знают "кукловодов и тех, кто ведет игру".
Как сообщалось ранее, президент Турции посреди ночи провел экстренное совещание по поводу угрозы госпереворота. Главная прокуратура Анкары начала расследование.