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В ЕС согласовали запрет пропагандистских ресурсов РФ
15.05.2024 12:49 Алина Груднева

В ЕС согласовали запрет пропагандистских ресурсов РФ

Послы ЕС согласовали решение о запрете доступа к четырем пропагандистским информационным ресурсам РФ.

Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк.

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"Послы ЕС только что согласовали общеевропейский запрет для ресурсов Voice of Europe, РИА Новости, "Известия" и "Российская газета", – сообщил он.

Доступ к указанным ресурсам будет запрещен, поскольку те используются в качестве инструмента для распространения российской пропаганды.
 

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