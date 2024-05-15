В ЕС согласовали запрет пропагандистских ресурсов РФ
Послы ЕС согласовали решение о запрете доступа к четырем пропагандистским информационным ресурсам РФ.
Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк.
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"Послы ЕС только что согласовали общеевропейский запрет для ресурсов Voice of Europe, РИА Новости, "Известия" и "Российская газета", – сообщил он.
Доступ к указанным ресурсам будет запрещен, поскольку те используются в качестве инструмента для распространения российской пропаганды.