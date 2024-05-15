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Эрдоган: Нетаниягу и Израиль будут привлечены к ответственности
15.05.2024 13:20 Алина Груднева

Эрдоган: Нетаниягу и Израиль будут привлечены к ответственности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накинулся с новыми обвинениями на Израиль.

Соответствующее заявление он сделал на заседании своей партии.

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"Мы обеспечим, чтобы Нетаниягу сдался и те, кто причастен к геноциду в Газе, были привлечены к ответственности", - сказал он.

По словам Эрдогана, Израиль "не остановится" на одной лишь Газе.

"Если его не остановить, рано или поздно он нападет на землю Антальи, основываясь на иллюзиях о земле обетованной. Мы продолжим поддерживать ХАМАС, который борется за свою независимость на своей земле", - добавил он.

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