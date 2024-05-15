Главный раввин Нидерландов обратился к королю из-за бойкота Израиля
Главный раввин Нидерландов Биньомин Джейкобс призвал короля Виллема-Александра отделить дворец от академических учреждений, разорвавших связи с Израилем.
"Учреждения, которые хвастаются титулом "королевские" в своем названии, не должны участвовать в кампаниях ненависти", — сказал Джейкобс.
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На прошлой неделе Королевская академия искусств объявила о решении разорвать свои связи с академией искусств "Бецалель" в Иерусалиме. В свою очередь, королевский концертный зал Концертгебау в Амстердаме отменил запланированные на 16 и 18 мая концерты Иерусалимского квартета.
Оба голландских учреждения выразили обеспокоенность из-за "нарушений прав человека" в Газе.