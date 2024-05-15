



Украина просит США разрешить бить по целям в РФ, – СМИ

Запрет США на использование оружия американского производства для нанесения ударов на территории РФ сковывает военные действия Украины, поскольку Киев стремится нанести удар по российским военным складам, расположенным за границей.



Изменить такое решение пытаются украинские парламентарии, группа которых в эти дни находится в Вашингтоне. Они, в частности, пытаются заручиться помощью Конгресса и получить разрешение на нанесение ударов американскими ракетами по целям в РФ, пишет авторитетное издание Politico.



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Как известно, Администрация президента США Джо Байдена, отправляя Украине оружие дальнего радиуса действия, заявила, что оно не может быть использовано для нанесения ударов внутри российской территории.



Народный депутат Украины, лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия утверждает, что "главная проблема сейчас – это политика Белого дома, направленная на ограничение наших возможностей наносить удары по военным объектам внутри России".



Он отметил, что РФ прекрасно осведомлена об этом ограничении и смогла разместить на границе не менее 30 тысяч военнослужащих и техники, не опасаясь удара дальнобойных тактических ракетных комплексов, поставляемых США, которые Украина с разрушительным эффектом использовала против российских войск на территории Украины.



Два американских чиновника в комментарии Politico подтвердили, что политика администрации Байдена не изменилась.



"Помощь оказывается для обороны, а не для наступательных операций на российской территории", – сказал один из чиновников, который знаком с деталями таких переговоров.



