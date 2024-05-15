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Украинцев оштрафовали на Евровидении за нарушение правил
15.05.2024 12:25 Алина Груднева

Украинцев оштрафовали на Евровидении за нарушение правил

Украинская делегация на песенном конкурсе Евровидение оштрафована за нарушение правил.

Украинцы надели футболки с надписью "Free Azovstal Defenders".

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Таким образом, делегация нарушила правила, согласно которым любой политизированный жест на Евровидении запрещен.

"Мы очень рисковали, однако все получилось. Отбились просто финансовым штрафом. Я невероятно рада, что нам удалось напомнить миру о наших военнопленных", - сообщила рэперша Alyona Alyona.

Ранее она признавалась, что делегация рискнула и надела эти футболки.
 

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