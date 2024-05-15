



Украинцев оштрафовали на Евровидении за нарушение правил

Украинская делегация на песенном конкурсе Евровидение оштрафована за нарушение правил.



Украинцы надели футболки с надписью "Free Azovstal Defenders".



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Таким образом, делегация нарушила правила, согласно которым любой политизированный жест на Евровидении запрещен.



"Мы очень рисковали, однако все получилось. Отбились просто финансовым штрафом. Я невероятно рада, что нам удалось напомнить миру о наших военнопленных", - сообщила рэперша Alyona Alyona.



Ранее она признавалась, что делегация рискнула и надела эти футболки.

