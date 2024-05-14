



Участница "Евровидения-2024" от Украины призналась в нарушении правил конкурса



Участница песенного конкурса "Евровидение-2024" от Украины alyona alyona, выступавшая в дуэте из Jerry Heil, призналась, что украинская делегация нарушила правила конкурса.



Об этом она рассказала в комментарии ТСН.



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По словам артистки, украинская делегация надела футболки с надписью "Free Azovstal Defenders" (свободу защитникам Азовстали), что строго запрещено из-за аполитичности конкурса. Сами alyona alyona и Jerry Heil решили футболки не надевать.



"Мы решили не рисковать и не одевать на артистов. Чтобы вы понимали, такого шмона не было никогда. Их одели участники команды, потому что могли бы их забрать из зала, но артисты остались. Чтобы вы понимали, там такое было! Там заклеивали все надпись, все бренды, если у тебя где-то на ногтях, на лице. Аполитическое прессование было очень большим. Мы рискнули и тайком надели такие футболки", - призналась певица.