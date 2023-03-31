Стало известно, когда выпишут из больницы Папу Римского
Папа Римский Франциск должен быть выписан из больницы в Риме в эту субботу, 1 апреля.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление Ватикана.
"Ватикан объявил, что ожидает выписки Папы Франциска в субботу из больницы в Риме после лечения бронхита", - сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что понтифик был госпитализирован после того, как в течение нескольких дней жаловался на некоторые трудности с дыханием.
Результаты анализов показали, что у него респираторная инфекция, которая потребует несколько дней соответствующей больничной медицинской терапии.