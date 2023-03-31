Новости » Life Style
Стало известно, когда выпишут из больницы Папу Римского
31.03.2023 14:09 Алина Груднева

Стало известно, когда выпишут из больницы Папу Римского

Папа Римский Франциск должен быть выписан из больницы в Риме в эту субботу, 1 апреля.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление Ватикана.

"Ватикан объявил, что ожидает выписки Папы Франциска в субботу из больницы в Риме после лечения бронхита", - сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что понтифик был госпитализирован после того, как в течение нескольких дней жаловался на некоторые трудности с дыханием.

Результаты анализов показали, что у него респираторная инфекция, которая потребует несколько дней соответствующей больничной медицинской терапии.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы