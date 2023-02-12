



СМИ: Ревва вернулся в РФ и скрывается от публики

Российский шоумен и экс-резидент Comedy Club Александр Ревва (Артур Пирожков) вернулся в РФ из Испании, где проживал в последнее время.



По данным российских СМИ, теперь юморист всячески старается скрываться от публики.



Уточняется, что Ревву 10 февраля заметили с женой Анжеликой на премьере российской мелодрамы "Непослушная", где присутствовали другие знаменитости. В отличие от них юморист не стал давать интервью и комментарии журналистам.



"Позировать перед камерами на красной дорожке Ревва не захотел, несмотря на уговоры прессы. Взяв за руку жену Анжелику, бывший резидент Comedy Club торопливо скрылся в зрительном зале", - сообщают росСМИ.



Предполагается, что Ревва, который имеет неоднозначное отношение к войне в Украине, умышленно пытается не привлекать к себе внимания.