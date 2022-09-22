



СЕТЬ GOLDA И АССОЦИАЦИЯ «ХАМАНИЕТ» ПРЕДСТАВЛЯЮТ ПРАЗДНИЧНЫЙ ЙОГУРТ

Ведущая израильская сеть мороженого Golda представляет замороженный йогурт с разнообразными добавками «For New Beginnings», создание которого было приурочено к сотрудничеству с ассоциацией «Хаманиет». В создании его красочной дизайнерской упаковки принимала участие модель, певица и инфлюенсер Анна Зак вместе с детьми-сиротами.







К празднику Рош ха-Шана и в честь начала нового года, Ади и Нир Авиталь, владельцы группы Anita и сети Golda, представляют уникальное сотрудничество с ассоциацией «Хаманиет», которая оказывает поддержку детям-сиротам, помогая им развиваться, реализовывать себя и открывать новые страницы в их жизни в 25 филиалах по всей стране.



Лишившиеся отца в юном возрасте братья Авиталь ощутили глубокую эмоциональную связь с ассоциацией «Хаманиет», а потому решили пожертвовать свой дом детства в Нетании, чтобы в нем организовали новый центр отдыха и развлечений для детей-сирот.







В рамках коллаборации Анна Зак встретилась с детьми из ассоциации «Хаманиет», чтобы вместе порисовать на холсте и провести праздничную фотосессию, где каждый оделся в свой цвет, символизирующий его собственное пожелание к новому году. С наступлением Рош ха-Шана Анна Зак продемонстрирует их совместный с детьми рисунок, который лег в основу дизайна праздничной упаковки замороженного йогурта.



Нежный йогурт Golda символизирует чистое и безоблачное начало нового года, тогда как добавки к нему, включая праздничные фрукты, разнообразие шоколада и уникальные соусы, – это наилучшие пожелания и благословения к Рош ха-Шана.



Набор «For New Beginnings» от сети Golda, состоящий из одного килограмма вкуснейшего йогурта и шести добавок на выбор, идеально подойдет в качестве десерта к праздничному столу, а также как подарок семье, друзьям или самому себе. Предложение будет доступно с 18.09.22 во всех филиалах Golda в Израиле, а также в приложении и на сайте. Стоимость набора – 100 шекелей.



Ади Авиталь, владелец и основатель группы Anita и сети Golda:



«Я счастлив начать год с восхитительной коллаборации с детьми из ассоциации «Хаманиет», деятельность которой близка моему сердцу и перекликается с личной историей моей и моего брата Нира. Праздник Рош ха-Шана символизирует новые начала, надежды и оптимизм. Мы будем продолжать пропагандировать и культивировать социальную ответственность, ценность волонтерства и приверженности обществу, наряду с созданием продуктов высочайшего стандарта, поскольку это также является неотъемлемой частью ценностей и развития израильской сети Golda».







Хадар Касс, генеральный директор и основатель ассоциации «Хаманиет»:



«Мы счастливы и взволнованы тем, что израильская сеть Golda, возглавляемая Ниром и Ади Авиталь, присоединяется к кругу партнеров ассоциации «Хаманиет», единственной некоммерческой организации в Израиле, которая оказывает помощь 34,5 тысячам детей-сирот. Семейная история рано осиротевших братьев Авиталь, а также их готовность подарить надежду, вселить оптимизм и дать новое начало для детей,вдохновила как меня, так и всех руководителей и сотрудников нашей ассоциации. Участие детей – это важное послание, начинающее новый год со вкуса сладости и счастья».



Страница Голда на Фейсбук на русском языке https://www.facebook.com/GLIDAGOLDAISRAEL.RU



Подробности об ассоциации ищите на Facebook: «עמותת חמניות»