



Screen Actors Guild Awards: Номинанты

Барби, Оппенгеймер, "Наследство", "Медведь" заняли первые места в номинациях вместе с Марго Робби и Брэдли Купером



Австралийская актриса Марго Робби продолжает стремительно набирать обороты: она получила номинацию на премию Гильдии киноактеров (SAG), а Барби и Оппенгеймер сражаются за высшие номинации.



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Австралийки Сара Снук и Элизабет Дебики также получили номинации за роли в сериалах "Наследство" и "Корона" соответственно.



Как и на "Золотом глобусе", "Барби" Греты Гервиг и "Оппенгеймер" Кристофера Нолана снова стали главными номинантами.



Каждый фильм получил по четыре номинации, в том числе за лучший музыку.



На телевидении с пятью номинациями лидирует "Наследство".



Леонардо Ди Каприо был отмечен за лучшую мужскую роль в фильме "Убийцы цветочной луны", а Марк Руффало - за лучшую мужскую роль второго плана.



Вручение премии SAG состоится 25 февраля в 11 утра по восточному времени США.

