Новости » Life Style
Screen Actors Guild Awards: Номинанты
11.01.2024 04:30 MIGnews.com

Screen Actors Guild Awards: Номинанты

Барби, Оппенгеймер, "Наследство", "Медведь" заняли первые места в номинациях вместе с Марго Робби и Брэдли Купером

Австралийская актриса Марго Робби продолжает стремительно набирать обороты: она получила номинацию на премию Гильдии киноактеров (SAG), а Барби и Оппенгеймер сражаются за высшие номинации.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Австралийки Сара Снук и Элизабет Дебики также получили номинации за роли в сериалах "Наследство" и "Корона" соответственно.

Как и на "Золотом глобусе", "Барби" Греты Гервиг и "Оппенгеймер" Кристофера Нолана снова стали главными номинантами.

Каждый фильм получил по четыре номинации, в том числе за лучший музыку.

На телевидении с пятью номинациями лидирует "Наследство".

Леонардо Ди Каприо был отмечен за лучшую мужскую роль в фильме "Убийцы цветочной луны", а Марк Руффало - за лучшую мужскую роль второго плана.

Вручение премии SAG состоится 25 февраля в 11 утра по восточному времени США.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы