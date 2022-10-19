



Самый пушистый капрал полиции Бразилии стал интернет-сенсацией

Собака-спасатель, ставшая полицейским талисманом, стала одной из самых любимых пушистых интернет-сенсаций Бразилии.



Пса, получившего прозвище «Капрал Оливейра», забрал офицер полиции Рио-де-Жанейро Криштиану Оливейра, который нашел его в 2019 году возле своего полицейского участка брошенным, раненым и голодным.



Собака, одетая в полицейскую форму, с пристегнутым игрушечным пистолетом и солнцезащитными очками, стала официальным талисманом 17-го батальона военной полиции Рио-де-Жанейро, патрулируя вместе со своим офицером и бегая рядом с мотоциклами.



"Я взял полицейскую рубашку и надел на него в шутку. Я сделал снимок и отправил его в группы реестра нашей станции и разместил их там. А потом шутка стала вирусной", — сказал Оливейра.



Теперь у пушистого капрала есть собственный аккаунт в Instagram с более чем 117 000 подписчиков.

