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Разрешено строительство нового города в Негеве: названо условие
22.03.2023 14:28 Алина Груднева

Разрешено строительство нового города в Негеве: названо условие

Комитет по планированию дал зеленый свет строительству нового города в Негеве.

Самым главным условием для этого является то, что он должен быть предназначен исключительно для ультраортодоксального населения.

Временное название города - Тила. Если он успешно пройдет через весь процесс планирования, то он будет расположен примерно в 12 километрах к северу от Беэр-Шевы, к востоку от шоссе 40.

Планируется возвести 15 тысяч единиц жилья, общественные здания, создать коммерческие и рабочие места.

Общество защиты природы в Израиле выступает категорически против этого плана.

 

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