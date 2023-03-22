



Разрешено строительство нового города в Негеве: названо условие

Комитет по планированию дал зеленый свет строительству нового города в Негеве.



Самым главным условием для этого является то, что он должен быть предназначен исключительно для ультраортодоксального населения.



Временное название города - Тила. Если он успешно пройдет через весь процесс планирования, то он будет расположен примерно в 12 километрах к северу от Беэр-Шевы, к востоку от шоссе 40.



Планируется возвести 15 тысяч единиц жилья, общественные здания, создать коммерческие и рабочие места.



Общество защиты природы в Израиле выступает категорически против этого плана.



