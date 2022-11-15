



Раритет за 500 000 евро: на продажу выставлен уникальный Бэтмобиль

В Германии выставили на продажу уникальный Бэтмобиль, оценив в 500 000 евро. Подробности раритетного автомобиля раскрыли на его странице в Instagram. Авто из фильма "Бэтмен против Супермена" воссоздали до малейших деталей. Это единственный в мире Бэтмобиль, допущенный к дорогам общего пользования.



Бэтмобиль построили в тюнинг-ателье, которое специализируется на создании транспорта для киноиндустрии. Перед создателями стояла непростая задача – сделать авто максимально аутентичным, но при этом приспособить его к эксплуатации на обычных дорогах.



Дело в том, что ширина оригинального Бэтмобиля достигает целых 3 метра в ширину, и авто не помещается в полосе движения. Поэтому машину сузили до 2,4 м. Это единственный в мире Бэтмобиль, официально допущенный к дорогам общего пользования.



В авто установлены лямбда-двери, поднимающиеся вверх. В салоне инженеры установили спортивные кресла и сенсорный дисплей, также отдельные экраны для передней и задней камер.