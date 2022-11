Райан Рейнольдс о поле будущего ребенка: решили не узнавать

Голливудский актер Райан Рейнольдс рассказал, что знает о поле будущего ребенка, которого ждет от Блейк Лайвли.

Это будет уже будет четвертый по счету малыш в семье.

"Мы не знаем пол ребенка и не узнаем до его рождения", — признался он.

По словам актера, он хотел бы, чтобы жена родила ему дочь.

"Я знаю девочек, так что я отчасти надеюсь, что родится еще одна. Но я готов ко всему! Мы решили, что не узнаем пол ребенка, пока он не родится", — отметил он.

Сейчас у пары есть три дочери: семилетняя Джеймс, шестилетняя Инес и трехлетняя Бетти.

