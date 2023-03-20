



"Пьяный" концерт в Сочи: что произошло с певицей МакSим на самом деле

Грандиозным скандалом обернулся концерт в Сочи известной исполнительницы Марины Абросимовой, более известной как просто МакSим. Когда 39-летняя певица вышла на сцену, то невооруженным взглядом было заметно, что она с трудом держится на ногах. Не могла МакSим и петь. Вместо слов зрители слышали лишь кашу из звуков, непопадание в ноты. Все это вкупе с не очень свежим и опухшим видом вызвало подозрения, что артистка находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.



Через пару песен МакSим и вовсе бросила микрофон и ушла со сцены. Обратно она так и не вернулась. Позже стало известно, что ей понадобилась помощь врачей.



Билеты на концерт МакSим в стоили от 4 до 15 тысяч рублей. Официальный представитель сочинского концертного зала "Роза Холл" обещала вернуть зрителям деньги за сорванное выступление.



Несмотря на разговоры о нетрезвом состоянии певицы, представители МакSим называют причиной ее состояния плохое самочувствие. PR-менеджер артистки Яна Богушевская рассказала, что за несколько часов до концерта у нее поднялось давление, кружилась голова, появилась сильная слабость. Врач старался стабилизировать состояние певицы, и вроде как на саундчеке все было хорошо, но на самом концерте случилось то, чего никто не ожидал.



«Марине, действительно, внезапно стало плохо. Она до последнего не хотела отменять концерт, так как это ее работа — дарить людям хорошее настроение, и работу она свою любит. Но организм не справился и дал сбой. Возможно, потому что было сложное расписание, много съемок, несколько десятков концертов подряд», — объяснила Богушевская.



Сегодня утром, наконец, высказалась и сама МакSим. Она принесла извинения за сорванный концерт в Сочи.



"Поднялось давление, закружилась голова, пропал голос. Обстоятельства оказались сильнее меня, была вынуждена отдать микрофон звукорежиссеру и покинуть сцену", – написала в соцсетях артистка.



Несмотря на это МакSим отказалась отменять выступления в рамках тура "Я буду жить"

