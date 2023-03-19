



Полиция и скорая приехали на концерт МакSим из-за неадекватного поведения певицы

На концерт певицы Марины Максимовой (МакSим) в Сочи вызывали полицию и скорую помощь из-за того, что звезда появилась на сцене в невменяемом состоянии.



Так, выступление артистки было сорвано, а зрителям отказались вернуть деньги за билеты. Об этом рассказал промоутер Евгений Морозов, пишут российские СМИ.



По его словам, МакSим полчаса шептала что-то, но спеть так и не смогла. Друзья продюсера, которые посетили мероприятие, остались в шоке из-за того, что певица падала и шаталась.



“Зрители вызвали полицию, потому что им поначалу отказывались возвращать деньги за этот жуткий концерт. После полиции приехала скорая, концерт через полчаса завершился”, — сказал Морозов.



Он добавил, что исполнительница сильно поправилась и появилась на концерте в балахоне. Промоутер не понимает, что произошло со знаменитостью, и почему она так неуважительно отнеслась к фанатам.

