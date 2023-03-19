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Полиция и скорая приехали на концерт МакSим из-за неадекватного поведения певицы
19.03.2023 13:59 Ирина Демьянова

Полиция и скорая приехали на концерт МакSим из-за неадекватного поведения певицы

На концерт певицы Марины Максимовой (МакSим) в Сочи вызывали полицию и скорую помощь из-за того, что звезда появилась на сцене в невменяемом состоянии.

Так, выступление артистки было сорвано, а зрителям отказались вернуть деньги за билеты. Об этом рассказал промоутер Евгений Морозов, пишут российские СМИ.

По его словам, МакSим полчаса шептала что-то, но спеть так и не смогла. Друзья продюсера, которые посетили мероприятие, остались в шоке из-за того, что певица падала и шаталась.

“Зрители вызвали полицию, потому что им поначалу отказывались возвращать деньги за этот жуткий концерт. После полиции приехала скорая, концерт через полчаса завершился”, — сказал Морозов.

Он добавил, что исполнительница сильно поправилась и появилась на концерте в балахоне. Промоутер не понимает, что произошло со знаменитостью, и почему она так неуважительно отнеслась к фанатам.
 

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