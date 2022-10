Принцы Уильям и Гарри появятся в новом сезоне "Короны"

В новом сезоне сериала "Корона" от Netflix впервые появятся принцы Уильям и Гарри.

Соответствующее фото размещены на страницах проекта в соцсетях.

Ульям и Гарри сидят возле принца Чарльза и принцессы Дианы во время отдыха на яхте Christina O у берегов Балеарских островов. Они отдыхали там в за год до нашумевшего развода в 1991 году.

В новом сезоне покажут 90-ые годы жизни королевской семьи.

New season, new decade, new cast.



A first look at Season Five of The Crown, arriving November 9 pic.twitter.com/HFN23bVqD1