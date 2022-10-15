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Принцы Уильям и Гарри появятся в новом сезоне "Короны" | Фото: Netflix
15.10.2022 10:16 Алина Груднева

Принцы Уильям и Гарри появятся в новом сезоне "Короны"

В новом сезоне сериала "Корона" от Netflix впервые появятся принцы Уильям и Гарри.

 
Соответствующее фото размещены на страницах проекта в соцсетях.
 
Ульям и Гарри сидят возле принца Чарльза и принцессы Дианы во время отдыха на яхте Christina O у берегов Балеарских островов. Они отдыхали там в за год до нашумевшего развода в 1991 году.
 
В новом сезоне покажут 90-ые годы жизни королевской семьи.

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