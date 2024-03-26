



Принц Гарри вернется в Британию: хотят ли его видеть Уильям и Кейт

Принц Уильям и принцесса Уэльская Кэтрин не хотят видеться с принцем Гарри, который планирует вернуться в Великобританию.



Об этом в комментарии Daily Beast рассказали их друзья.



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По их словам, Уильям и Кейт Миддлтон считают, что появление Гарри послужит причиной "нежелательной драмы".



"Кэтрин и Уильям ясно дали понять, что хотят мира и спокойствия для себя и детей. Визит Гарри, со всей драмой, которую он принесет, был бы полной противоположностью этому", - отметили друзья пары.



