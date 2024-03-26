



Под Москвой жестоко убит солист группы "Плаксы"

В Подмосковье неизвестные жестоко убили солиста панк-рок группы "Плаксы" Павла Якухина.



По данным российских СМИ, его нашли без сознания 20 марта в Балашихе.



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Как сообщает "СтарХит", на музыканта напали неизвестные мужчины в капюшонах.



На его теле обнаружили множество колотых ран, а внутренние органы Якухина были отбиты. Он провел в коме два дня, после чего скончался.



Позже в музыкальном коллективе это сообщение опровергли, сказав, будто мужчина умер "по естественным причинам".