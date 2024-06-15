



Почему одни люди кажутся комарам вкуснее других?

А вы замечали эту тотальную несправедливость - если вас искусали комары, то на вашем приятеле ни пятнышка? … Или наоборот.



Размер и дыхание.



Комары привлекаются углекислым газом (CO2), который мы выдыхаем. Люди большего размера выделяют больше CO2, поэтому чаще подвергаются укусам. Это объясняет, почему мужчины и беременные женщины страдают больше от укусов.



Запах тела.



Наш естественный аромат, определяемый генетикой и микробиотой кожи, также играет роль. Исследования показывают, что комары предпочитают определенные запахи. Запахи тела и бактерии на коже могут сделать нас более привлекательными для комаров.



Цвет одежды.



Комары предпочитают красный, оранжевый, черный и циан, избегая зеленого, синего и фиолетового.



Группа крови.



Считается, что люди с группой крови O более привлекательны для комаров, однако доказательства на этот счет разрозненные.



Питание.



Некоторые утверждают, что чеснок и другие продукты могут отпугивать комаров, а сладкие или соленые продукты, наоборот, привлекать. Но научные доказательства этому весьма ограничены.



Для предотвращения укусов рекомендуется использовать проверенные репелленты, носить одежду с длинными рукавами, держать окна закрытыми или использовать сетки, и спать под москитной сеткой.





