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Певица Кэти Перри призналась, о какой "большой ошибке" она сожалеет
29.01.2023 19:55 Ольга Белозерова

Певица Кэти Перри призналась, о какой "большой ошибке" она сожалеет

Известная певица Кэти Перри рассказала, что сожалеет о том, что когда-то отказалась сотрудничать с другой исполнительницей - Билли Айлиш.

Об этом сообщает Page Six.

Перри рассказала, что получила электронное письмо, в котором ее призвали обратить внимание на Билли Айлиш, которая в то время еще не была столь известна, как сейчас.

"Это была песня под названием Ocean Eyes, и в ней была просто блондинка. И я подумала, что это скучно", - призналась Кэти Перри.

Затем Перри призналась, что отказ от предложения был "большой ошибкой, огромной ошибкой".

К слову, песня "Ocean Eyes" является одной из самых популярных песен Билли Айлиш на сегодняшний день и принесла ей большую славу. 

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