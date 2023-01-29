



Певица Кэти Перри призналась, о какой "большой ошибке" она сожалеет

Известная певица Кэти Перри рассказала, что сожалеет о том, что когда-то отказалась сотрудничать с другой исполнительницей - Билли Айлиш.



Об этом сообщает Page Six.



Перри рассказала, что получила электронное письмо, в котором ее призвали обратить внимание на Билли Айлиш, которая в то время еще не была столь известна, как сейчас.



"Это была песня под названием Ocean Eyes, и в ней была просто блондинка. И я подумала, что это скучно", - призналась Кэти Перри.



Затем Перри призналась, что отказ от предложения был "большой ошибкой, огромной ошибкой".



К слову, песня "Ocean Eyes" является одной из самых популярных песен Билли Айлиш на сегодняшний день и принесла ей большую славу.