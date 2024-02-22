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Петросян признался, как угодил в больницу
22.02.2024 15:22 Алина Груднева

Петросян признался, как угодил в больницу

Российский юморист Евгений Петросян подтвердил информацию о том, что попал в больницу.

По словам артиста, он сломал руку, когда шел по улице в Москве.

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Петросян признался, что упал, поскольку поскользнулся, ведь на улице был гололед.

"Шел по улице, споткнулся, упал — гипс… Ничего оригинального, ничего нового. Я очень рад, что хотя бы не на банановой шкурке споткнулся, потому что так совсем было бы обидно", — отшутился Петросян.
 

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