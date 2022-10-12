



Пакистан: три новых летальных исхода после заражения лихорадкой денге

В Пакистане продолжает расти число случаев заболевания лихорадкой денге. Зафиксированы еще три летальных исхода и поти 400 новых случаев заражения.



Два случая смерти зарегистрированы в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, один -- в провинции Синд на юге страны.

Сообщается, что в Хайбер-Пахтунхве за минувшие сутки лихорадка денге была диагностирована еще у 392 человек. Общее число активных случаев заражения в этой провинции на данный момент составляет 2469, а с начала года цифра достигла 12460.



За последние сутки в провинции Синд выявлено 376 инфицированных. В Карачи, административный центр провинции, наиболее пострадавшем с момента вспышки заболевания, зафиксировали 277 новых случаев.



С учетом новых цифр октябрьский показатель по провинции вырос до 3521, общее число инфицированных за этот год достигло 13675.



В восточной провинции Пенджаб за последние сутки зарегистрировано 325 новых случаев заболевания. В административном центре провинции Лахор зафиксировали 132 новых эпизода, за ним следует город Равалпинди с 59 случаями. С начала года общее число заболевших в Пенджабе возросло до 9515.



В столице страны Исламабаде за минувшие сутки зарегистрирован 101 новый случай заболевания. Общее количество инфицированных с начала года увеличилось до 3343.