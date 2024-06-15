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Онкобольную Кейт Миддлтон впервые заметили на публике
15.06.2024 15:00 Алина Груднева

Онкобольную Кейт Миддлтон впервые заметили на публике

Принцесса Уэльская Кэтрин впервые вышла на публику после сообщения о том, что она лечится от рака.

Кейт Миддлтон посетила торжественную церемонию выноса знамени в честь официального дня рождения онкобольного короля Карла III.

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Супруга принца Уильяма вместе с детьми будет стоять на балконе во время парада.

Монарх также уже прибыл на церемонию. Однако вместо того, чтобы ехать верхом на коне, он приехал с королевой Камиллой в карете.
 

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