Онкобольную Кейт Миддлтон впервые заметили на публике

Принцесса Уэльская Кэтрин впервые вышла на публику после сообщения о том, что она лечится от рака.



Кейт Миддлтон посетила торжественную церемонию выноса знамени в честь официального дня рождения онкобольного короля Карла III.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Супруга принца Уильяма вместе с детьми будет стоять на балконе во время парада.



Монарх также уже прибыл на церемонию. Однако вместо того, чтобы ехать верхом на коне, он приехал с королевой Камиллой в карете.



The Princess of Wales and her 3 children arriving at Horseguards Parade to watch the celebrations ❤️ pic.twitter.com/pizHvsi9Al