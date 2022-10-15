



Кенийские юристы требуют возобновления крупных дел о коррупции

Юридическое общество Кении осудило прокурора страны за отзыв дел о коррупции в отношении высокопоставленных лиц, в том числе кандидата в члены кабинета министров.



Президент Общества юристов Кении (LSK) Эрик Теури в четверг призвал генерального прокурора (DPP) Нуордина Хаджи публично раскрыть причины последовательного отзыва громких дел.



"Мы ... встревожены недавними решениями ДПП, поскольку они указывают либо на два тревожных сценария: на то, что судебное преследование было начато со скрытой целью, цель которой была достигнута или отброшена событиями, либо на то, что ДНП отозвала дела. чтобы помочь скрытому мотиву", — сказал г-н Теури.



LSK пригрозила подать в суд на г-на Хаджи, "чтобы предотвратить злоупотребление прокурорскими полномочиями, предоставленными г-ну Хаджи кенийцами в соответствии с конституцией".



Законодатели от оппозиции также задаются вопросом, почему рассмотрение дел было прекращено за несколько дней до начала проверки кандидатов в кабинет министров парламентом на следующей неделе.



В среду прокурор заявил, что прекращает дело о коррупции на сумму 157 000 долларов (140 000 фунтов стерлингов) против назначенного министра государственной службы Аиши Джумвы. Еще одно дело о коррупции на сумму 3,3 миллиона долларов против бывшего управляющего директора государственной коммунальной компании Kenya Power также было прекращено.



Все обвинения против них отвергли.

