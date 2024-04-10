



Маск признал, что нанес ущерб его соцсети

Американский миллиардер Илон Маск признал, что при нем популярная соцсеть Х (ранее Twitter) понесла большой ущерб.



По данным The Huffington Post, соответствующее признание он сделал в ходе двучасовых показаний о своей роли в распространении ложного заговора.



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"Я руководствуюсь не тем, что приносит финансовую выгоду, а тем, что считаю важным или интересным для публики", — отметил он.



По словам Маска, ущерб репутации соцсети был нанесен больше всего его провокационными постами.