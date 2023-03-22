



Лолита "под кайфом" спустила на казино около 2 млн долларов

Певица Лолита Милявская, помимо пристрастия к наркотикам и алкоголю, по молодости была еще и игроманом.



В этом она призналась в новом выпуске шоу Басты.



По словам Лолиты, она проиграла в игровых автоматах около двух миллионов долларов, при чем, делала это не только под алкоголем, но и под кое-чем покрепче.



Владельцы казино, когда она просадила приличную сумму, решили певице ее озвучить. Услышав, сколько денег она проиграла, Лолита была шокирована. В итоге, артистка решила завязать с вредными привычками.

