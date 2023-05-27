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Легендарный меч индийского правителя продали на аукционе за рекордную сумму
27.05.2023 21:19 Наталья Богинская

Легендарный меч индийского правителя продали на аукционе за рекордную сумму

Меч индийского правителя Типу Султана, правившего в XVIII веке, был продан на аукционе Bonhams в Лондоне за рекордные 17,4 миллиона долларов. Ходили слухи, что его лезвие с легкостью могло разрубить любые доспехи воинов. Специалисты оценивали реликвию в 2,5 миллиона долларов. Однако за нее боролись сразу три человека, в результате чего цена и взлетела. Имя победителя торгов не раскрывается.

Оружие является настоящим произведением искусства: его рукоятка украшена золотой каллиграфией, а на стальном лезвии на персидском языке написано “Меч правителя”. Изготовил его монгольский мастер в стиле германских клинков.

Типу Султан правил королевством Майсур на юге Индии с 1782 по 1799 год. За отвагу его называли "Майсурским тигром". Погиб Султан  в 1799 году во время британского штурма столицы Серингапатам (сейчас Шрирангапатнам).

Вскоре после убийства его меч подарили британскому генерал-майору Дэвиду Берду, руководившему этой военной кампанией.

Известно , что индийский правитель ни разу не использовал меч по назначению. После захвата столицы оружие нашли в покоях дворца. Все боевые клинки Султана были потеряны во время штурма.

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