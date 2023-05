Легендарный меч индийского правителя продали на аукционе за рекордную сумму

Меч индийского правителя Типу Султана, правившего в XVIII веке, был продан на аукционе Bonhams в Лондоне за рекордные 17,4 миллиона долларов. Ходили слухи, что его лезвие с легкостью могло разрубить любые доспехи воинов. Специалисты оценивали реликвию в 2,5 миллиона долларов. Однако за нее боролись сразу три человека, в результате чего цена и взлетела. Имя победителя торгов не раскрывается.



Оружие является настоящим произведением искусства: его рукоятка украшена золотой каллиграфией, а на стальном лезвии на персидском языке написано “Меч правителя”. Изготовил его монгольский мастер в стиле германских клинков.



Типу Султан правил королевством Майсур на юге Индии с 1782 по 1799 год. За отвагу его называли "Майсурским тигром". Погиб Султан в 1799 году во время британского штурма столицы Серингапатам (сейчас Шрирангапатнам).



Вскоре после убийства его меч подарили британскому генерал-майору Дэвиду Берду, руководившему этой военной кампанией.



Известно , что индийский правитель ни разу не использовал меч по назначению. После захвата столицы оружие нашли в покоях дворца. Все боевые клинки Султана были потеряны во время штурма.

