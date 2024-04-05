



Корея: 6000 человек пришли попрощаться с пандой

В Южной Корее произошли необычные проводы. Около 6000 человек приняли участие в церемонии прощания с Фу Бао, первой пандой, рожденной в стране, уезжающей в Китай. Об этом сообщает The Korea Times.



Фу Бао - первый детеныш панды, рожденный в Корее. Панда стала любимицей корейцев. Даже дождь не помешал поклонникам прийти на церемонию прощания в парке развлечений Everland.



Животное везли в международный аэропорт Инчхон в специальном фургоне. Местные СМИ транслировали путешествие панды в прямом эфире.



Однако меры безопасности, созданные для Фу Бао, подверглись критике со стороны сторонников.



Неизвестный чиновник засунул палец в одно из дыхательных отверстий транспортного контейнера и касался панды без перчаток. Фу Бао также попала во вспышки фотокамер СМИ по прибытии.



Поклонники Фу Бао заявили, что она "выглядит как экспонат", и призвали китайские власти особо заботиться о молодой панде. Они напомнили, что животные испытывают стресс даже от незначительных шумов, так как имеют очень чувствительный слух.



В ответ Китайский центр сохранения и исследования гигантской панды, в котором находится Фу Бао, подтвердил, что она "в безопасности и находится в добром здравии".



