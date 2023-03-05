



Израилю необходимы $10 млрд на подготовку к землетрясению - сейсмолог

Эксперты предупреждают, что израильскому правительству необходимо спланировать укрепление 800 000 зданий и критически важной инфраструктуры, пока не стало слишком поздно, пишет JP



Израиль может в любой момент пострадать от мощного землетрясения, в результате которого рухнут тысячи зданий, если только Израиль не вложит миллиарды долларов в укрепление старых построек по всей стране.



По словам доктора Иттая Курзона, сейсмолога Геологической службы Израиля, правительство должно инвестировать 10 миллиардов долларов в укрепление зданий и инфраструктуры, построенных до 1980 года.



"Они должны залезть глубоко в свои карманы и составить план на 10 миллиардов долларов — не миллионов, а миллиардов — который укрепит строительство, больницы, школы и все те очень старые здания, в которых живет много людей. Это главное, что должно сделать правительство", — сказал Курзон The Media Line.



Израиль расположен на Сирийско-Африканском разломе, а разлом Мертвого моря является его основным источником сейсмической активности.



Хотя в настоящее время невозможно точно предсказать, когда и где произойдет следующее сильное землетрясение, исторически такое событие в стране происходило в среднем раз в столетие.



Последнее крупное землетрясение произошло в 1927 году, в результате которого погибло около 300 человек и был нанесен значительный ущерб Иерусалиму, Иерихону и другим городам.



"Это произойдет где-то между Эйлатом и Метулой на разломе Мертвого моря или на разломе Кармель", — предупредил Курзон. — "Это произойдет раньше или позже, и мы должны подготовиться до того как это случится".



По словам Курзона, план строительства стоимостью 10 миллиардов долларов можно растянуть на несколько лет, чтобы уменьшить экономическое бремя. Это гораздо меньшая сумма, чем та, которую Израилю пришлось бы потратить после крупного землетрясения, если он ничего не предпримет для подготовки.



По оценкам Всемирного банка , затраты на реконструкцию в Турции, например, составят более 34 миллиардов долларов, чтобы ликвидировать прямой физический ущерб. В отчете, опубликованном Турецкой конфедерацией предприятий и бизнеса, эта цифра значительно выше — 84 миллиарда долларов.



В Израиле директор Комитета по подготовке к землетрясениям Амир Яхав недавно предупредил парламентский комитет, что ущерб от землетрясения будет стоить стране 41 миллиард долларов и что предотвращение будет значительно более дешевой альтернативой.



Со своей стороны, Министерство образования заявило, что около 1600 школ находятся под угрозой обрушения в результате сильного землетрясения, и только 87 были укреплены. Между тем, Хаим Биббс, председатель Центра местного самоуправления, ранее в этом месяце заявил законодателям, что около 800 000 единиц жилья находятся в опасности и требуют срочного финансирования со стороны государства, чтобы предотвратить их разрушение в случае землетрясения.



"Убивают не землетрясения, убивают обрушившиеся здания, — сказал Курзон. — "Я очень надеюсь не увидеть ту же картину в Израиле, которую мы видели в Турции. Но все же, когда я смотрю на ситуацию, я говорю, что здесь будет событие магнитудой 6 или 6,5, и этого будет достаточно, чтобы нанести очень большой ущерб в Израиле жизням и постройкам. Это будет чудовищный хаос", — заявил Курзон.