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Илон Маск вызывает в суд сооснователя Twitter
23.08.2022 07:10 Ольга Белозерова

Илон Маск вызывает в суд сооснователя Twitter

Бизнесмен Илон Маск вызывает в суд сооснователя Twitter Джека Дорси в рамках его судебной тяжбы с технологической компанией.

Как сообщает ВВС, в рамках подготовки к суду адвокаты Маска позвонили его другу, бывшему боссу Twitter Джеку Дорси в надежде, что он поможет поддержать аргумент Маска о том, что Twitter был не до конца честен в отношении объема поддельных аккаунтов в соцсети.

Напомним, что Илон Маск планировал купить Twitter за 44 миллиарда долларов, но сделка сорвалась после того, как он заявил, что фирма не предоставила достаточно информации о поддельных аккаунтах.

Компания подала иск против Маска в надежде, что суд заставит бизнесмена завершить сделку и купить Twitter.

Илон Маск подал встречный иск в Twitter, заявив, что треть видимых учетных записей Twitter, оцененных его командой, были фальшивыми.

Дело будет слушаться в штате Делавэр в октябре, если обе стороны не смогут заранее урегулировать дело вне суда.

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