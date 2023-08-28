



Франция запретила ношение абайи в школах

Французские власти запретили ношение в школе платьев-абайи, которые носят мусульманские женщины. Об этом 27 августа заявил министр образования Франции Габриэль Аттал.



“Больше нельзя будет носить абайю в школе”, – заявил министр, отметив, что он даст “четкие правила на национальном уровне” директорам школ перед началом занятий по всей стране 4 сентября.



Этот шаг был предпринят после нескольких месяцев дебатов по поводу ношения абай во французских школах, где уже давно запрещено носить исламский хиджаб, крупные кресты и иудейские кипы.



Аттал охарактеризовал абайю как “религиозный жест, направленный на проверку сопротивления республики светскому месту, которое должна представлять собой школа”.



“Вы должны войти в класс и не иметь возможности определить религию учеников, глядя на них”, – считает он.



