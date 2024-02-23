



Экс-охранник рассказал о первой ринопластике Майкла Джексона

Бывший охранник Майкла Джексона Мэтт Фиддес, работавший со звездой более 10 лет, рассказал, почему певец решился на первую пластическую операцию.



"Раньше в семье его часто дразнили из-за размера его носа - его называли большеносым и далее в том же духе. Он говорил, что его отец был заправилой в этом: "Ты унаследовал этот шнобель не от меня, это от твоей мамаши, такого со стороны моей семьи быть не могло". И это очень его ранило", - говорит Фиддес.



Однако, по словам бывшего охранника, настоящей причиной ринопластики, сделанной им в 1979 году, была травма, полученная во время тренировок. К сожалению, в историю пластической хирургии эта операция войдет как одна из самых неудачных.



"Майкл танцевал в среднем около трех часов в день. Как-то на одном из таких подрядов он совершал по 50 вращений подряд - это было невероятно. Он упал и сломал нос, и он увидел в этом прекрасную возможность, пока он находился под наркозом, просто уменьшить нос", - продолжил Мэтт.



"Не знаю, сколько там операций ему сделали. Я не обсуждал с ним это подробно. Тогда о пластической хирургии, или ботоксе, речи быть не могло. Но это не столь важно. Ему приходилось поддерживать имидж, потому что за ним стояли звукозаписывающие компании, которые платили ему миллиарды", - сказал мужчина.





