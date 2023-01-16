



Джуди Мозес покидает Израиль вместе со следователем по делу Нетаниягу



Израильская селебрити Джуди Нир Мозес, сестра издателя Едиот Ахронот Нохи Мозеса и бывшая жена Сильвана Шалома покидает Израиль.



Как ожидается Джуди попытает счастья за границей, при этом она будет продолжать работать на радиостанции 103 FM.



По словам близких к радиоведущей людей, Джуди планирует вскоре покинуть Израиль, оставить своих детей и переехать жить в Нью-Йорк со своим партнером, Ави Ротенбергом, который возглавлял команду полицейских, расследовавшую дело о резиденции премьер-министра Нетаньяху в 2015 году.



Около трех месяцев назад Мозес посетила Нью-Йорк, осмотрела город и даже поделилась своими впечатлениями от встречи с мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом. Она сказала, что "мэр Нью-Йорка Эрик Адамс любит нас, а после того, как он узнал меня, то и вовсе", и добавила намек: "Определенно, это не последняя наша встреча".



Также, похоже, что она уже готовит свою следующую блестящую работу и познакомилась с голливудским продюсером Ави Лернером, который работал с самыми большими именами в мире кино. Она рассказала о встрече с Лернером: "Пытаюсь убедить Ави спродюсировать продолжение двух его последних фильмов".