



ЦАХАЛ проинформировал о закрытии Иудеи и Самарии в праздники

Армия обороны Израиля предоставила обновленную информацию о закрытии Иудеи и Самарии и въезде в Газу и обратно.

"В соответствии с ситуационной оценкой и директивами правительства, во время предстоящих еврейских праздников общее закрытие не вступит в силу в Иудее и Самарии во время Холь ха-Моэд (промежуточные дни Суккота)", - сказано в заявлении.

По данным ЦАХАЛа, в зависимости от ситуации закрытие будет осуществляться с 16:00 воскресенья, 9 октября, до 23:59 понедельника, 10 октября, а также с 16:00 воскресенья, 16 октября, до 23:59 понедельника, 17 октября.