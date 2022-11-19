



Британцы едут сотни километров, чтобы купить напиток в 10 раз дороже обычного

Создатели спортивного энергетического напитка Prime Hydration, звезды YouTube KSI и Логан Пол создали невероятный спрос на него благодаря своим подписчикам в соцсетях.



Супермаркеты быстро распродали Prime, и покупатели вынуждены путешествовать за сотни километров и стоять в очереди, чтобы купить популярный спортивный напиток.



Wakefield Wines начала поставлять культовый Prime Hydration, содержащий кокосовую воду, подсластители и витамины, и продает бутылки в 10 раз дороже их обычной розничной цены.



Команда Prime предупредила покупателей, что их “обдирают”. Но желающие стекаются в магазин, чтобы купить продукт, ставший хитом.



KSI был в ужасе, увидев в TikTok видео о подростке, покупающем шесть бутылок напитка Wakey Wines за 145 фунтов стерлингов. Он сказал, что клиентов “разводят”, и добавил: “Не платите так много за Prime, просто подождите”.