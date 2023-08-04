



"Барби" стал самым кассовым фильмом, созданным женщиной

Фэнтезийный комедийный фильм "Барби" режиссера Греты Гервиг официально стал самой кассовой лентой, снятой женщиной. Об этом сообщает Hypebeast.



Картина о кукле от Mattel за две недели в прокате собрала 850 млн долларов, что позволило установить рекорд. Ранее он принадлежал Пэтти Дженкинс за ее фильм "Чудо-женщина" по комиксам DC в 2017 году, собравший в прокате 822,8 миллиона долларов США.



Фильм "Барби" также стал величайшим открытием 2023 года, опередив такие фильмы, как "Стражи Галактики 3" и "Братья Супер Марио" , собравшие за первые выходные 146 млн долларов.