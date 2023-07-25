



В ВОЗ предупредили о возможности вспышки смертоносной болезни

В Абу-Даби 28-летний мужчина дал положительный результат теста на ближневосточный респираторный синдром (MERS).



По данным Всемирной организации здравоохранения, инфицированный находится в критическом состоянии.



Этот смертоносный вирус, как правило, передается от инфицированных животных, таких как верблюды. Он убивает около трети (35%) инфицированных.



Зараженный мужчина вступал в контакт с людьми. Уже проверены 108 человек, однако заболевание у них пока не выявлено.



MERS впервые был обнаружен учеными в Саудовской Аравии в 2012 году. С тех пор им заразились более 2605 человек, из которых скончались 936. Ближневосточный респираторный синдром является частью семейства коронавирусов, которые могут вызывать различные заболевания. Он менее опасен, чем COVID-19, но все равно несет угрозу.



"Этот случай немного необычен, поскольку пациент очень болен, несмотря на то, что молод и, по-видимому, до заражения у него было хорошее здоровье. Властям ОАЭ не удалось установить источник заражения", - сказал в комментарии The Sun генетик из Университетского колледжа Лондона Франсуа Баллу.