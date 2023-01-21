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В КНР оценили вероятность новой вспышки COVID
21.01.2023 11:41 Алина Груднева

В КНР оценили вероятность новой вспышки COVID

Вероятность новой вспышки заболеваемости коронавирусом в Китае в ближайшие месяцы является очень низкой, поскольку 80% населения уже заражены.

По данным Reuters, такой прогноз озвучил главный эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР.

Около трех недель назад британская компания Airfinity подсчитала, что 9000 китайцев умирают в день от коронавируса. По прогнозу, с 23 января будут умирать на ежедневной основе около 25000 человек.

Такой прирост уровня смертности из-за коронавируса в стране произошел после того, как около полутора месяцев назад Пекин объявил о значительном ослаблении ограничений.

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