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В Индии произошла вспышка заболеваемости из-за смертельного вируса
16.09.2023 16:49 Алина Груднева

В Индии произошла вспышка заболеваемости из-за смертельного вируса

В Индии зафиксирована вспышка смертельного вируса Нипах, который переносят гигантские летучие мыши.

По предварительным данным, из-за последствий заражения скончались уже два человека.

В связи со вспышкой заболеваемости в разных штатах введены карантин и ограничения на поездки. По словам министр здравоохранения штата Керала, последние 11 образцов, взятых у потенциальных зараженных оказались отрицательными.

"На данный момент шесть образцов оказались положительными до вчерашнего дня. Новых случаев не было. Сейчас на изоляции находится 21 человек", - отметил он.

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