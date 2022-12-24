



Стало известно, сколько китайцев заразились коронавирусом

В течение месяца около 250 миллионов китайцев заразились коронавирусом после ослабления некоторых ограничений.



Соответствующие данные попали в СМИ после слива некоторых документов.



По словам чиновников в сфере здравоохранения КНР, таким образом, около 18% жителей страны заражены коронавирусом, что является крупнейшей вспышкой с начала пандемии.



Статистика представлена на внутреннем заседании Национальной комиссии здравоохранения Китая. Уточняется, что только за вторник заразились 37 миллионов китайцев.

