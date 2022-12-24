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Стало известно, сколько китайцев заразились коронавирусом
24.12.2022 11:30 Алина Груднева

Стало известно, сколько китайцев заразились коронавирусом

В течение месяца около 250 миллионов китайцев заразились коронавирусом после ослабления некоторых ограничений.

Соответствующие данные попали в СМИ после слива некоторых документов.

По словам чиновников в сфере здравоохранения КНР, таким образом, около 18% жителей страны заражены коронавирусом, что является крупнейшей вспышкой с начала пандемии. 

Статистика представлена на внутреннем заседании Национальной комиссии здравоохранения Китая. Уточняется, что только за вторник заразились 37 миллионов китайцев. 
 

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