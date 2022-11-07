Сообщения об острой нехватке лекарств в Израиле
Больничные кассы и частные аптеки сообщают об острой нехватке зимних лекарств. Среди недостающих лекарств, указанных на кассах: парацетамол, лекарства от простуды и кашля, лекарства от боли в горле и многое другое.
В большинстве отделений или на интернет-сайтах невозможно получить некоторые виды парацетамола и другие лекарства.
Дефицит объясняется, в частности, проблемами логистики и высоким спросом.
Препараты, которые, как сообщается, находятся в дефиците:
Мусколь от мышечной боли
Парацетамол
Нексин от боли и воспалений
Этопен - противовоспалительное и обезболивающее средство
Стрепсилс
Председатель Ассоциации фармацевтов Давид Пепо на прошлой неделе разговаривал с заместителем директора департамента фармации Министерства здравоохранения, и с тех пор, по его словам, ничего не было сделано.