



Сообщения об острой нехватке лекарств в Израиле





Больничные кассы и частные аптеки сообщают об острой нехватке зимних лекарств. Среди недостающих лекарств, указанных на кассах: парацетамол, лекарства от простуды и кашля, лекарства от боли в горле и многое другое.



В большинстве отделений или на интернет-сайтах невозможно получить некоторые виды парацетамола и другие лекарства.



Дефицит объясняется, в частности, проблемами логистики и высоким спросом.



Препараты, которые, как сообщается, находятся в дефиците:



Мусколь от мышечной боли



Парацетамол



Нексин от боли и воспалений



Этопен - противовоспалительное и обезболивающее средство



Стрепсилс



Председатель Ассоциации фармацевтов Давид Пепо на прошлой неделе разговаривал с заместителем директора департамента фармации Министерства здравоохранения, и с тех пор, по его словам, ничего не было сделано.