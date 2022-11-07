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Сообщения об острой нехватке лекарств в Израиле
07.11.2022 08:15 Аркадий Бочаровский

Сообщения об острой нехватке лекарств в Израиле



Больничные кассы и частные аптеки сообщают об острой нехватке зимних лекарств. Среди недостающих лекарств, указанных на кассах: парацетамол, лекарства от простуды и кашля, лекарства от боли в горле и многое другое.

В большинстве отделений или на интернет-сайтах невозможно получить некоторые виды парацетамола и другие лекарства.

Дефицит объясняется, в частности, проблемами логистики и высоким спросом.

Препараты, которые, как сообщается, находятся в дефиците:

Мусколь от мышечной боли

Парацетамол

Нексин от боли и воспалений

Этопен - противовоспалительное и обезболивающее средство

Стрепсилс

Председатель Ассоциации фармацевтов Давид Пепо на прошлой неделе разговаривал с заместителем директора департамента фармации Министерства здравоохранения, и с тех пор, по его словам, ничего не было сделано.

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