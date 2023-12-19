



Селин Дион отменила ряд концертов из-за обострения заболевания

Селин Дион страдает от синдрома скованности. Это редкое заболевание вызывает приступы мышечных спазмов и все еще находится на стадии изучения.



В объявлении в Instagram об отмене тура Дион сказала: “Мне очень жаль, что я снова всех вас разочаровала. Я очень усердно работаю, чтобы восстановить свои силы, но гастроли могут быть очень трудными, даже когда ты готов на 100%.



Несправедливо по отношению к вам продолжать откладывать выступления, и хотя это разбивает мне сердце, лучше всего отменить все сейчас, пока я действительно не буду готов снова вернуться на сцену. Я хочу, чтобы вы все знали: я не сдаюсь… и мне не терпится увидеть вас снова!”



Доктор Эмиль Сами Мухейбер из Центра синдрома скованности при медицинском центре Джонса Хопкинса говорит: “Спазмы могут быть настолько сильными, что могут привести к перелому кости, а любое падение может привести к серьезной травме”.

