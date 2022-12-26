



Россиянам объяснили причины полового влечения к женщинам старшего возраста

Некоторые молодые мужчины могут испытывать сексуальное влечение к женщинам старше них из-за низкой самооценки или проблем в отношениях с матерью. Такое объяснение дали психологи Анастасия Корнеева и Ирина Бабурина в беседе с "Лентой.ру".



Так, психолог онлайн-платформы "Грань.рф" Корнеева считает, что одной из возможных причин сексуального влечения молодых мужчин к зрелым женщинам может быть половой импринтинг. То есть если в период формирования сексуальности мужчина впервые испытал сексуальное возбуждение к женщине старше себя, то есть вероятность, что дальше по законам ассоциативной памяти его будет возбуждать именно такой тип женщин.



Еще одной причиной могут быть напряженные отношения с матерью. Если мужчине в детстве не хватало материнской любви, заботы, ласки или ее образ был очень уютным и желанным, но недоступным, то в будущих отношениях он будет подсознательно стремиться восполнить этот недостаток.



Корнеева считает также, что стремление иметь интимную связь с женщиной старше себя может быть показателем низкой самооценки мужчины.



"Помните, как круто было в детстве общаться с теми, кто старше? Если тебя принимала компания взрослых ребят, среди сверстников это было превосходством. Та же схема переносится и на отношения", — объяснила психолог.



Психолог Ирина Бабурина же заявила, что мужчину могут привлекать зрелые дамы, просто потому что он считает их знающими свои сексуальные предпочтения и потребности.