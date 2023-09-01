



Премьер Японии перед камерами съел рыбу, выловленную рядом с АЭС "Фукусима"

С начала августа компания-оператор АЭС "Фукусима" приступила к сбросу в океан воды, которая использовалась для охлаждения ядерных реакторов.



Специалисты утверждают, что эта вода прошла все обязательные этапы очистки. Несмотря на это, многие все еще беспокоятся о возможных радиационных рисках и предпочитают избегать потребления рыбы из японских вод. Примером служит запрет Китая на импорт морепродуктов из Японии.



С целью подтверждения безопасности данных продуктов, премьер-министр Японии Фумио Кисида лично попробовал морепродукты, выловленные вблизи АЭС "Фукусима", пишет Bild.







Политик организовал специальное событие за круглым столом, в ходе которого он обедал разнообразными японскими деликатесами. Среди них были осьминоги, камбала и морской окунь. Кисида подчеркнул, что они обладают отличным вкусом и призвал к доверию к продукции.



