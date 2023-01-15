



Предупреждение о возможной связи между вакциной Pfizer и инсультом

Система наблюдения и безопасности органов здравоохранения США заявила о подозрении, согласно которому может существовать связь между случаями инсульта среди 65-летних людей и получением комбинированной вакцины Pfizer против коронавируса и микроштаммов (бивалентный компонент).



Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) подчеркивают, что это единичное предупреждение от системы, которая отслеживает данные тех, кто делает прививки, и в конечном итоге оно может оказаться ложным.



Согласно системному предупреждению (VSD), возможно, что у людей в возрасте 65 лет и старше, получившими комбинированную вакцину против короны и омикрона, выше шанс получить ишемический инсульт в течение 21 дня после вакцинации по сравнению с 22-44 днями после нее.



"Все предупреждения требуют дальнейшего изучения и подтверждения эпидемиологическими исследованиями", - говорится в заявлении FDA. "Когда система обнаруживает предупреждение, проверяются другие системы мониторинга и безопасности, чтобы убедиться, представляет ли предупреждение реальную проблему относительно вакцины или это предупреждение, не имеющее клинического значения".