



Опрос: американцы винят вакцины от COVID в смертях своих знакомых

Почти половина американцев винят вакцины против коронавируса в смертях своих знакомых.



Об этом свидетельствуют результаты опроса Rasmussen, которые были представлены 2 января.



В опросе в конце декабря приняли участие 1000 взрослых американцев. Согласно отчету, более 1 из 4 респондентов считают, что кто-то из их знакомых умер именно от вакцин.



33% респондентов-демократов сказали, что они знали кого-то, кто, по их мнению, умер после прививки. Аналогичным образом ответил 26% республиканцев и независимых респондентов.



Согласно опросу, внезапная смерть от коронавируса сильно затронула молодых людей. 35% взрослых в возрасте до 40 лет заявили, что кто-то из их знакомых мог умереть из-за побочных эффектов от вакцины. К сравнению, среди лиц от 40 до 64 лет этот показатель оказался значительно меньше - 28%, а среди пожилых людей - 14%.