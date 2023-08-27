



Нездоровый образ жизни может привести вас в дом престарелых – исследование

Согласно новому исследованию Сиднейского университета, нездоровый образ жизни может увеличить вероятность того, что вам потребуются услуги дома престарелых, когда вы состаритесь. В исследовании, опубликованном в Журнале эпидемиологии и общественного здравоохранения, изучалось, как такие факторы, как курение, физическая активность, ограниченная подвижность, сон и диета, влияют на шансы оказаться в доме престарелых.



В исследовании приняли участие 127 108 мужчин и женщин в возрасте 60 лет и старше, принявших участие в исследовании Института Сакса.



Наилучший балл получили те реципиенты, кто был активен более 300 минут в неделю, не курил, спал от семи до девяти часов в день, сидел менее семи часов в день и ел много фруктов и овощей и мало красного мяса. Участники были разделены на три группы в зависимости от их баллов. Было обнаружено, что каждый седьмой участник находится в группе высокого риска.



За 10 лет 18% участников оказались в домах престарелых, причем вероятность госпитализации участников из группы с высоким риском была на 43% выше, чем у участников из группы с низким. У участников группы со средним риском вероятность госпитализации была на 12% выше, чем у тех, чей риск оценивался как более низкий.



Исследователи обнаружили, что все нарушения здорового образа жизни, за исключением диеты, были связаны с повышенным риском госпитализации в дом престарелых.



“На уровне общественного здравоохранения исследование предполагает, что нам следует рассмотреть стратегии, которые побудят пожилых людей улучшить свой образ жизни”, – говорит Элис Гибсон, автор исследования. “Еще один положительный вывод нашего исследования заключается в том, что индекс массы тела человека не связан с риском поступления в дом престарелых”.