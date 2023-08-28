



Исследователи обнаружили идеальную температуру для спокойного сна

Согласно новому исследованию, если температура в спальне ночью составляет 20–25°C - это ключ к хорошему сну, пишет издание Daily Mail.



Исследователи обнаружили, что сон может быть наиболее эффективным и спокойным для пожилых людей в определенном диапазоне температур.



По их словам, качество сна падает на более высоких и низких уровнях, что подчеркивает важность того, чтобы в спальне не было слишком жарко или холодно.



Команда из института исследований старения Хинды и Артура Маркуса в США попросила 50 человек в возрасте 65 лет и старше носить мониторы сна в течение полутора лет.



Исследование проводилось в Бостоне, прибрежном городе с теплым и влажным летом и холодной зимой, а участники спали в своих домах.



Ученые собрали данные о 11 000 ночах сна, а также информацию об условиях сна участников.



Анализ показал, что участники спали наиболее эффективно, когда температура в спальне составляла от 20 до 25°C.



Они также были наименее беспокойными в этом температурном диапазоне, а температура 20°C, по-видимому, была связана с самым продолжительным сном.



Команда обнаружила снижение эффективности сна на 5–10%, когда ночная температура повышалась до 30°C, причем при этом уровне участники были наиболее беспокойными.



В статье, опубликованной в журнале Science of the Total Environment, исследователи заявили: “Наши наблюдения указывают на прекрасную возможность потенциально улучшить сон пожилых людей за счет создания более комфортной домашней обстановки”.



